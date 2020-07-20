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Киевлянку будут судить за мошенничество на туристических путевках

Киевлянку будут судить за мошенничество на туристических путевках

Киев  •  УНН

 • 10053 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении киевлянки, которую подозревают в мошенничестве при предоставлении туристических услуг и продаже бытовой техники. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, передает УНН.

"Киевской местной прокуратурой № 7 направлено в суд обвинительный акт в отношении жительницы города Киева, которая мошенническим путем завладевала денежными средствами граждан под предлогом оказания туристических услуг и продажи бытовой техники на общую сумму более 700 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая, не будучи оператором по предоставлению туристических услуг и не имея целью намерения и возможности выполнять обязательства по договорам о туристическом обслуживании, распространяла информацию среди своих знакомых и родственников о выгодных условиях приобретения путевок на отдых в Турции и Египте по выдуманной льготной программе.

Кроме того, подозреваемая вводила знакомых в заблуждение относительно возможности приобретения бытовой техники со скидками через известную торговую сеть, хотя на самом деле ни возможностей, ни отношения к указанной компании не было, отметили в прокуратуре.

"По результатам расследования установлено 43 факта мошеннического завладения злоумышленницей денежными средствами 18 граждан в период с октября 2016 года по ноябрь 2018 года", - проинформировали в прокуратуре.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. Ч. 1, 2 ст.190 (мошенничество - ред.) УК Украины.

Напомним, мужчину, который пытался "продать" должность главы Николаевской ОГА, будут судить за мошенничество.

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