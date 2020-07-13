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Намагався “продати” посаду голови Миколаївської ОДА: чоловіка судитимуть за шахрайство

Намагався “продати” посаду голови Миколаївської ОДА: чоловіка судитимуть за шахрайство

Київ • УНН

 • 11051 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Чоловіка, який намагався “продати” посаду голови Миколаївської ОДА, судитимуть за шахрайство. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

“Спроба “продати” посаду голови Миколаївської ОДА за 3,1 млн доларів - особу судитимуть за шахрайство”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом шахрайства та надання обіцянки неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).

“Досудовим розслідуванням встановлено, що особа намагалась шахрайським шляхом заволодіти 3 млн 100 тис. доларів США грошових коштів громадянина за нібито сприяння у призначенні на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації, мотивуючи своїми зв’язками у Кабінеті Міністрів України, Офісі Президента України”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції у місті Києві.

Нагадаємо, у Києві зловмисники торгували державними посадами за понад 4 млн доларів.

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