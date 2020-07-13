Пытался "продать" должность главы Николаевской ОГА: мужчину будут судить за мошенничество
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Мужчину, который пытался "продать" должность председателя Николаевской ОГА, будут судить за мошенничество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Попытка "продать" должность председателя Николаевской ОГА за 3,1 млн долларов - лицо будут судить за мошенничество", - говорится в сообщении.
Сообщается, что прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту мошенничества и предоставления обещания неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст . 369 УК Украины).
"Досудебным расследованием установлено, что лицо пыталось мошенническим путем завладеть 3 млн 100 тыс. долларов США денежных средств гражданина за якобы содействие в назначении на должность председателя Николаевской областной государственной администрации, мотивируя своими связями в Кабинете министров Украины, Офисе Президента Украины", - указано в сообщении.
Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Киеве.
Напомним, в Киеве злоумышленники торговали государственными должностями за более 4 млн долларов.