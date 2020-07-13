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4 марта, 13:25 • 111713 просмотра

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Пытался "продать" должность главы Николаевской ОГА: мужчину будут судить за мошенничество

Пытался "продать" должность главы Николаевской ОГА: мужчину будут судить за мошенничество

Киев  •  УНН

 • 11049 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Мужчину, который пытался "продать" должность председателя Николаевской ОГА, будут судить за мошенничество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Попытка "продать" должность председателя Николаевской ОГА за 3,1 млн долларов - лицо будут судить за мошенничество", - говорится в сообщении.

Сообщается, что прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту мошенничества и предоставления обещания неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст . 369 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что лицо пыталось мошенническим путем завладеть 3 млн 100 тыс. долларов США денежных средств гражданина за якобы содействие в назначении на должность председателя Николаевской областной государственной администрации, мотивируя своими связями в Кабинете министров Украины, Офисе Президента Украины", - указано в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Киеве.

Напомним, в Киеве злоумышленники торговали государственными должностями за более 4 млн долларов.

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