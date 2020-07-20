Киянку судитимуть за шахрайство на туристичних путівках

"Київською місцевою прокуратурою № 7 скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканки міста Києва, яка шахрайським шляхом заволодівала грошовими коштами громадян під приводом надання туристичних послуг та продажу побутової техніки на загальну суму понад 700 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювана, не будучи оператором з надання туристичних послуг та не маючи на меті наміру та можливості виконувати зобов’язання за договорами про туристичне обслуговування, розповсюджувала інформацію серед своїх знайомих та родичів про вигідні умови придбання путівок на відпочинок в Туреччині та Єгипті за вигаданою пільговою програмою.

Крім того, підозрювана вводила знайомих в оману щодо можливості придбання побутової техніки зі знижками через відому торгівельну мережу, хоча насправді ані можливостей, ані відношення до вказаної компанії не мала, зазначили у прокуратурі.

"За результатами розслідування встановлено 43 факти шахрайського заволодіння зловмисницею грошовими коштами 18 громадян у період з жовтня 2016 року по листопад 2018 року", - проінформували у прокуратурі.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст.190 (Шахрайство - ред.) КК України.

Нагадаємо, чоловіка, який намагався "продати" посаду голови Миколаївської ОДА, судитимуть за шахрайство.