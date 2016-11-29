Киевлянка выиграла в "Лото-Забаву" автомобиль

"Тираж № 903 от 27 ноября ознаменовался появлением в студии нового главного приза "Охота за деньгами", а именно - компактного серого кроссовера JAC S3, денежный эквивалент которого составляет 400 тысяч гривен.

Победителем "Охота за деньгами" стала Леся из Киева, которая позвонила в студию и попросила открыть букву "Т", и эта буква принесла счастливице главный выигрыш в этом конкурсе - заветный автомобиль. Как призналась ведущим Леся во время прямого эфира, звонит на студию впервые в жизни, однако играет уже второй год. Водительских прав победительница не имеет, однако надеется вскоре их получить, чтобы самостоятельно испытать свой приз в действии", - отметили в "М.С.Л.".

Оформить приз победительница сможет в ближайшем представительстве.