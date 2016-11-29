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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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13:59 • 7500 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Киевлянка выиграла в "Лото-Забаву" автомобиль

Киев • УНН

 • 6972 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во время розыгрыша очередного тиража лотереи "Лото-Забава" от 27 ноября киевлянка выиграла автомобиль. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Киевлянка выиграла в "Лото-Забаву" автомобиль

"Тираж № 903 от 27 ноября ознаменовался появлением в студии нового главного приза "Охота за деньгами", а именно - компактного серого кроссовера JAC S3, денежный эквивалент которого составляет 400 тысяч гривен.

Победителем "Охота за деньгами" стала Леся из Киева, которая позвонила в студию и попросила открыть букву "Т", и эта буква принесла счастливице главный выигрыш в этом конкурсе - заветный автомобиль. Как призналась ведущим Леся во время прямого эфира, звонит на студию впервые в жизни, однако играет уже второй год. Водительских прав победительница не имеет, однако надеется вскоре их получить, чтобы самостоятельно испытать свой приз в действии", - отметили в "М.С.Л.".

Оформить приз победительница сможет в ближайшем представительстве.

В "М.С.Л." также напомнили, что для участия в конкурсе "Охота за деньгами", нужно во время прямого эфира, когда ведущие объявят начало конкурса, позвонить на короткий номер 330 с мобильного или на стационарный телефон 0-900- 306-330.

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