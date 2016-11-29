Киянка виграла в “Лото-Забаву” автомобіль

“Тираж № 903 від 27 листопада ознаменувався появою у студії нового головного призу „Полювання за грошима“, а саме — компактного сірого кросоверу JAC S3, грошовий еквівалент якого становить 400 000 гривень.

Переможцем „Полювання за грошима“ стала пані Леся з Києва, яка зателефонувала до студії та попросила відкрити букву „Т“, і ця літера принесла щасливиці головний виграш у цьому конкурсі — заповітний автомобіль. Як зізналась ведучим пані Леся під час прямого ефіру, телефонує на студію вперше у житті, проте грає вже другий рік. Водійських прав переможниця не має, проте сподівається незабаром їх отримати, щоб самостійно випробувати свій приз у дії”, — зазначили в “М.С.Л.”.

Оформити приз переможниця зможе у найближчому представництві.