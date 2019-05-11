Киевлянину, который отрезал ухо знакомому, сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 33-летнему киевлянину за совершение тяжкого телесного повреждения, повлекшего непоправимое уродование лица пострадавшему. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Инцидент произошел 29 апреля прошлого года в Оболонском районе столицы. Злоумышленник, находясь у дома по ул. Северная, во время внезапно возникшего словесного конфликта со знакомым повалил последнего на землю и начал наносить удары в различные части туловища и в голову. Когда пострадавший пытался подняться, преступник взял нож и отрезал ему ушную раковину", - говорится в сообщении.
В результате мужчина получил неповторимое обезображение лица: сотрясение головного мозга, ампутации левой ушной раковины, значительных ссадин лица и ран на внутренней поверхности правого плеча.
После преступления злоумышленник скрылся но правоохранителям удалось его обнаружить и задержать.
По результатам следствия и проведенных экспертиз мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение телесных повреждений, повлекшее непоправимое уродование лица).
Готовится ходатайство о применении меры пресечения.
За совершенное преступление злоумышленнику грозит наказание до 8 лет лишения свободы.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины в Верховном Суде отстояла законность приговора в отношении мужа, который беспричинно из хулиганских побуждений вызвал тяжелые травмы головы молодой девочке.