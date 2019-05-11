Киянину, який відрізав вухо знайомому, повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 33-річному киянину за вчинення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило непоправне знівечення обличчя потерпілому. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
“Інцидент стався 29 квітня минулого року в Оболонському районі столиці. Зловмисник, перебуваючи біля будинку по вул. Північна, під час раптово виниклого словесного конфлікту із знайомим повалив останнього на землю та почав наносити удари у різні частини тулубу та в голову. Коли потерпілий намагався піднятися, злочинець взяв ніж та відрізав йому вушну раковину”, — йдеться у повідомленні.
В результаті чоловік отримав неповторне знівечення обличчя: струс головного мозку, ампутації лівої вушної раковини, значних садн обличчя та ран на внутрішній поверхні правого плеча.
Після злочину зловмисник втік але правоохоронцям вдалось його виявити та затримати.
За результатами слідства та проведених експертиз чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.121 КК України (умисне нанесення тілесних ушкоджень, що спричинило непоправне знівечення обличчя).
Готується клопотання про застосування запобіжного заходу.
За вчинений злочин зловмиснику загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України у Верховному Суді відстояла законність вироку щодо чоловіка, який безпричинно з хуліганських спонукань спричинив тяжкі травми голови малолітній дівчинці.