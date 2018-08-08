Шість років проведе за ґратами чоловік за жорстоке побиття дитини

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України у Верховному Суді відстояла законність вироку щодо чоловіка, який безпричинно з хуліганських спонукань спричинив тяжкі травми голови малолітній дівчинці. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні безпідставної та необґрунтованої скарги захисника на вирок Глибоцького районного суду Чернівецької області та ухвалу апеляційного суду Чернівецької області, якими громадянина було визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 і ч. 1 ст. 121 КК України, та засуджено до 6 років позбавлення волі. Таким чином рішення залишено у силі”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, засуджений обвинувачувався у злісному хуліганстві, вчиненому разом зі своїми неповнолітніми синами, стосовно свого односельця та двох малолітніх дітей.

Так, під час з’ясування стосунків він завдав численних ударів палкою 8-річній дівчинці, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження у вигляді множинних переломів кісток черепу.

Нагадаємо, на Донеччині чоловік сів за ґрати на 10 років за спробу задушити дитину.

Раніше рецидивіст, який лезом понівечив обличчя дитині, сів за грати на 8 років.

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