Шесть лет проведет за решеткой мужчина за жестокое избиение ребенка

“Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении безосновательной и необоснованной жалобы защитника на приговор Глыбоцкого районного суда Черновицкой области и постановление апелляционного суда Черновицкой области, которыми гражданин был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 121 УК Украины, и приговорен к 6 годам лишения свободы. Таким образом решение оставлено в силе”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, осужденный обвинялся в злостном хулиганстве, совершенном вместе со своими несовершеннолетними сыновьями, относительно своего односельчанина и двух малолетних детей.

Так, во время выяснения отношений он нанес многочисленные удары палкой 8-летней девочке, вызвав у нее тяжкие телесные повреждения в виде множественных переломов костей черепа.

Напомним, в Донецкой области мужчина сел за решетку на 10 лет за попытку задушить ребенка.

Ранее рецидивист, который лезвием изувечил лицо ребенку, сел в тюрьму на 8 лет.