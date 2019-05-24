Киевлянина связали, чтобы угнать автомобиль

Происшествие случилось 18 мая в Дарницком районе Киева. Преступники, сговорившись и распределив роли, заранее дождались потерпевшего у двери многоквартирного дома, схватили его и силой затолкали в помещение.

В помещении нападающие обездвижили потерпевшего скотчем, чтобы тот не мог позвать на помощь и не совершал сопротивления, пока они завладевают ключами и документами на авто, а в дальнейшем и самим автомобилем.

Вскоре злоумышленники были задержаны, а автомобиль возвращен пострадавшему.

Похитителям сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с насилием, опасным для жизни потерпевшего) и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сейчас устанавливается местонахождение четвертого нападающего.

Напомним, вооруженные иностранцы ограбили киевлянина на 600 тыс. грн.