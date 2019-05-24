Киянина зв'язали, щоб викрасти автомобіль

КИЇВ. 24 травня. УНН. Прокуратура Києва повідомила про підозру трьом мешканців столиці, які здійснили напад на приватного підприємця з метою заволодіння його транспортним засобом. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-служба прокуратури, передає УНН.