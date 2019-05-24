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Киянина зв'язали, щоб викрасти автомобіль

Киянина зв'язали, щоб викрасти автомобіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Прокуратура Києва повідомила про підозру трьом мешканців столиці, які здійснили напад на приватного підприємця з метою заволодіння його транспортним засобом. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-служба прокуратури, передає УНН.

Подія трапилася 18 травня у Дарницькому районі Києва. Злочинці, змовившись та розподіливши ролі, заздалегідь дочекались потерпілого біля дверей багатоквартирного будинку, схопили його та силоміць заштовхали до помешкання.

У приміщенні нападники знерухомили потерпілого скотчем, щоб той не міг покликати на допомогу і не здійснював опору, допоки вони заволодівають ключами та документами на авто, а в подальшому й самим автомобілем.

Невдовзі зловмисників було затримано, а автомобіль повернуто потерпілому.

Викрадачам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з насильством, небезпечним для життя потерпілого) та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Наразі встановлюється місце знаходження четвертого нападника.

Нагадаємо, озброєні іноземці пограбували киянина на 600 тис. грн.

Українські Національні Новини

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