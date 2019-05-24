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Озброєні іноземці пограбували киянина на 600 тис. грн

Озброєні іноземці пограбували киянина на 600 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. В Оболонському районі столиці озброєні чоловіки пограбували киянина. Двоє зловмисників напали на нього в його автівці. Розбивши скло передніх дверцят та погрожуючи ножем, відібрали у потерпілого сумку, в якій було понад 600 тисяч гривень. Після скоєного фігуранти втекли, однак поліцейські знайшли та затримали нападників. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

Киянин вийшов із пункту обміну валют, сів у власне авто та поїхав додому. Із собою він мав сумку, в якій було більше 600 тисяч гривень. Коли ж потерпілий припаркувався у дворі, раптово під’їхала іномарка, з якої вибігли невідомі, накинулися на авто постраждалого та розбили вікна передніх дверцят з обох сторін. Один із зловмисників погрожував киянину ножем, а другий дістав із салону сумку із грошима. Далі фігуранти спішно сіли у свій автомобіль та зникли з місця злочину.

За декілька кварталів від місця нападу правоохоронці виявили зловмисників та затримали їх.

Встановлено, що нападникам – 28 та 34 роки, вони є громадянами іншої держави. Раніше затримані вже були судимі за аналогічні злочини. Відомо, що за потерпілим вони слідкували і планували свій злочин заздалегідь. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили у них речові докази: засоби, якими ті розбили скло, ножі, підроблені номерні знаки та привласнену сумку із грошима і документами постраждалого.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до десяти років ув’язнення із конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Також поліцейські перевіряють їх причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці.

Нагадаємо, на Чернігівщині чоловіка пограбували у готельному номері.

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