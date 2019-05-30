Киевлянина осудили за повреждение бюллетеня во время выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Киеве мужчину осудили за незаконное использование избирательного бюллетеня на выборах Президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
Прокуратура установила, что 21 апреля, во время второго тура очередных выборов Президента Украины, мужчина находился в помещении избирательного участка в Броварской общеобразовательной школе № 10. Получив бюллетень, он прошел в кабину для тайного голосования, где скрыл документ под верхней одеждой. Когда избиратель вышел из помещения, во дворе школы повредил бюллетень.
Суд признал мужчину виновным в незаконном использовании избирательного бюллетеня и назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн.
Напомним, полиция открыла 9 производств о нарушениях в отношении выборов в ВР.