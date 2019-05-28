Поліція відкрила 9 проваджень про порушення щодо виборів до ВР – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Поліція відкрила вже 9 проваджень про порушення щодо виборів до Верховної Ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформаційно-аналітичну систему "Вибори-2019" на сайті МВС.
За минулу добу, 27 травня, поліція відкрила 6 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого законодавства – чотири з порушень зареєстровано у Києві, ще по одному – у Київській та Донецькій областях.
Сьогодні, 28 травня, станом на 17:00 до поліції вже надійшло чотири повідомлення про порушення виборчого законодавства. Так, два повідомлення надійшло у Луганській області, ще по одному – у Донецькій та Сумській областях.
Загалом, з 24 травня, з початку кампанії, пов’язаної з виборами до Верховної Ради, до поліції надійшло 18 повідомлень про порушення виборчого законодавства, відкрито 9 кримінальних проваджень.
Нагадаємо, у період виборів Президента України зареєстровано понад 11 тисяч повідомлень про порушення.
Як повідомляв УНН, поліція почала відкривати провадження про порушення щодо виборів до ВР.