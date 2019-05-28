Полиция открыла 9 производств о нарушении в отношении выборов в ВР - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Полиция открыла уже 9 производств касательно нарушений в отношении выборов в Верховную Раду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информационно-аналитическую систему "Выборы-2019" на сайте МВД.
За прошедшие сутки, 27 мая, полиция открыла 6 уголовных производств по фактам нарушения избирательного законодательства - четыре из нарушений зарегистрировано в Киеве, еще по одному - в Киевской и Донецкой областях.
Сегодня, 28 мая, по состоянию на 17:00 в полицию уже поступило четыре сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Так, два сообщения поступило в Луганской области, еще по одному - в Донецкой и Сумской областях.
В общем, с 24 мая, с начала кампании, связанной с выборами в Верховную Раду, в полицию поступило 18 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, открыто 9 уголовных производств.
Напомним, в период выборов Президента Украины зарегистрировано более 11 000 сообщений о нарушениях.
Как сообщал УНН, полиция начала открывать производства о нарушении в отношении выборов в ВР.