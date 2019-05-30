Киянина засудили за пошкодження бюлетеня під час виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Києві чоловіка засудили за незаконне використання виборчого бюлетеня під час виборів Президента України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
Прокуратура встановила, що 21 квітня, під час другого туру чергових виборів Президента України, чоловік знаходився в приміщенні виборчої дільниці у Броварській загальноосвітній школі № 10. Отримавши бюлетень, він пройшов до кабіни для таємного голосування, де приховав документ під верхнім одягом. Коли виборець вийшов з приміщення, на подвір’ї школи пошкодив бюлетень.
Суд визнав чоловіка винним у незаконному використанні виборчого бюлетеня та призначив обвинуваченому покарання у вигляді штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 грн.
Нагадаємо, поліція відкрила 9 проваджень про порушення щодо виборів до ВР.