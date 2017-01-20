Киевлянина приговорили к 15 годам заключения за убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Печерский районный суд Киева приговорил к 15 годам лишения свободы 45-летнего жителя Киева, который убил топором мужчину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Инцидент произошел 3 декабря 2015 г. в одной из квартир столицы. Во время ссоры, возникшей между мужчинами, злоумышленник нанес пострадавшему многочисленные удары топором по голове и рукам.
Во время судебно-медицинской экспертизы на теле пострадавшего обнаружили около 18 ударов топором по голове и не менее 5 ударов - по конечностям рук.
Кроме того, обвиняемый похитил ювелирные изделия пострадавшего на сумму 300 тыс. грн и скрылся с места совершения преступления.
Приговором суда преступника признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.4 ст.185 (кража) УК Украины и назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.