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Киянина засудили до 15 років ув'язнення за вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ.20 січня. УНН. Печерський районний суд Києва засудив до 15 років позбавлення волі 45-річного жителя Києва, який вбив сокирою чоловіка. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Інцидент стався 3 грудня 2015 року в одній із квартир столиці. Під час сварки, яка виникла між чоловіками, зловмисник наніс постраждалому численні удари сокирою по голові та руках.

Під час судово-медичної експертизи на тілі постраждалого виявили близько 18 ударів сокирою по голові та не менше 5 ударів — по кінцівкам рук.

Окрім того, обвинувачений викрав ювелірні вироби постраждалого на суму 300 тис. грн. та зник з місця вчинення злочину.

Наразі вироком суду злочинця визнано винним у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч.4 ст.185 (крадіжка) КК України та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

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