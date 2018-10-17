Киевлянина поймали на подделке документов, хранении оружия и наркотиков

“Во время санкционированного обыска полицейские изъяли у мужчины гранату, пистолет, наркотические вещества, различные документы и оттиски для печатей. По данному факту возбуждено уголовное производство”, - говорится в сообщении.

Правоохранители провели санкционированный обыск в квартире местного жителя 1978 года рождения. В доме следственно-оперативная группа обнаружила более 30 паспортов разных государств, около 500 удостоверений с надписями “Пресса”, 23 водительских удостоверений другой страны, а также оттиски для печатей, запал к гранате, пакет с веществом белого цвета и сверток с растением зеленого цвета.

Полицейские приняли решение о проведении неотложного обыска и в гараже злоумышленника. В результате там изъяли корпус гранаты Ф-1, предмет, похожий на пистолет, и засушенные травы, похожие на коноплю.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обратились с ходатайством о наложении ареста на изъятое имущество. Предназначены экспертные исследования наркотических веществ, оружия, боеприпасов и документов, чтобы установить их подделку. После проведенных экспертиз будет решаться вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении указанных правонарушений.

Напомним, гражданин Таджикистана наладил сбыт оружия в Киеве.