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Киянина упіймали на підробці документів, зберіганні зброї і наркотиків

Киянина упіймали на підробці документів, зберіганні зброї і наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Столичні правоохоронці викрили киянина, який займався підробкою документів і зберігав зброю та боєприпаси. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

“Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у чоловіка гранату, пістолет, наркотичні речовини, різні документи та відтиски для печаток. За даним фактом розпочато кримінальні провадження”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели санкціонований обшук у квартирі місцевого мешканця 1978 року народження. У помешканні слідчо-оперативна група виявила понад 30 паспортів різних держав, близько 500 посвідчень із написами “Преса”, 23 посвідчення водіїв іншої країни, а також відтиски для печаток, запал до гранати, пакет з речовиною білого кольору та згорток з рослиною зеленого кольору.

Поліцейські прийняли рішення щодо проведення невідкладного обшуку і у гаражі зловмисника. У результаті там вилучили корпус гранати Ф-1, предмет, схожий на пістолет, та сухі кущі, схожі на коноплю.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звернулися із клопотанням щодо накладення арешту на вилучене майно. Призначені експертні дослідження наркотичних речовин, зброї, боєприпасів та документів, аби встановити їх підробку. Після проведених експертиз буде вирішуватися питання щодо оголошення зловмисникові підозри у вчиненні вказаних правопорушень.

Нагадаємо, громадянин Таджикістану налагодив збут зброї у Києві.

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