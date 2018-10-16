Громадянин Таджикістану налагодив збут зброї у Києві

ukru
Ексклюзив
15:27 • 50040 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 90502 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 133270 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 111875 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 104531 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112154 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 135413 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74808 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83195 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 173303 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.8 м/с
76 %
751 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57778 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 119813 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 102795 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 80142 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 78299 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 133270 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 135413 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 173303 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 513929 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593580 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 692 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 21796 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 22621 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 30999 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57778 перегляди
Актуальне
Громадянин Таджикістану налагодив збут зброї у Києві

Громадянин Таджикістану налагодив збут зброї у Києві

Київ • УНН

 • 11288 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Прокуратура Києва вручила підозру 26-річному громадянину Таджикістану, який налагодив у Києві канал збуту вогнепальної зброї. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури, передає УНН.

"Під час оперативних закупок, проведених працівниками СБУ, іноземець за 5,5 тис. доларів США реалізував пістолет марки Beretta, пістолет іноземного виробництва без маркування та 19 боєприпасів", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, вказаний громадянин виїхав з Києва до міста Трускавець Львівської області, де вишукував можливість незаконного переправлення через державний кордон України.

Варто зазначити, що іноземця було затримано вчора співробітниками прокуратури та СБУ на території Львівської області.

У ході слідства з’ясувалося, що зловмисник перебував на території України незаконно. Раніше він був депортований з Туреччини до Молдови у зв’язку з підозрою у причетності до діяльності міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У трьох жителів Київщини вилучили арсенал зброї

Поміж іншого встановлено, що злочинець розшукується Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю МВС Республіки Таджикистан за скоєння злочинів, передбачених ст. 401-1 (незаконне втягнення та участь громадян Республіки Таджикистан та осіб без громадянства в збройних підрозділах, збройному конфлікті або військових діях на території інших держав) та ч. 2 ст 179-2 (фінансування злочинів терористичного характеру) Кримінального кодексу Республіки Таджикистан.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, учора у залізничному пункті контролю "Конотоп" прикордонники Сумського загону виявили товар військового призначення, який переміщувався через державний кордон України з приховуванням від контролю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,476.60
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04