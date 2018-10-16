Громадянин Таджикістану налагодив збут зброї у Києві

"Під час оперативних закупок, проведених працівниками СБУ, іноземець за 5,5 тис. доларів США реалізував пістолет марки Beretta, пістолет іноземного виробництва без маркування та 19 боєприпасів", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, вказаний громадянин виїхав з Києва до міста Трускавець Львівської області, де вишукував можливість незаконного переправлення через державний кордон України.

Варто зазначити, що іноземця було затримано вчора співробітниками прокуратури та СБУ на території Львівської області.

У ході слідства з’ясувалося, що зловмисник перебував на території України незаконно. Раніше він був депортований з Туреччини до Молдови у зв’язку з підозрою у причетності до діяльності міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".



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Поміж іншого встановлено, що злочинець розшукується Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю МВС Республіки Таджикистан за скоєння злочинів, передбачених ст. 401-1 (незаконне втягнення та участь громадян Республіки Таджикистан та осіб без громадянства в збройних підрозділах, збройному конфлікті або військових діях на території інших держав) та ч. 2 ст 179-2 (фінансування злочинів терористичного характеру) Кримінального кодексу Республіки Таджикистан.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, учора у залізничному пункті контролю "Конотоп" прикордонники Сумського загону виявили товар військового призначення, який переміщувався через державний кордон України з приховуванням від контролю.