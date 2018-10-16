Гражданин Таджикистана наладил сбыт оружия в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Прокуратура Киева вручила подозрение 26-летнему гражданину Таджикистана, который наладил в Киеве канал сбыта огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает УНН.
"Во время оперативных закупок, проведенных сотрудниками СБУ, иностранец за 5,5 тыс. долларов США реализовал пистолет марки Beretta, пистолет иностранного производства без маркировки и 19 боеприпасов", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, указанный гражданин выехал из Киева в город Трускавец Львовской области, где выискивал возможность незаконной переправки через государственную границу Украины.
Стоит отметить, что иностранца задержали вчера сотрудниками прокуратуры и СБУ на территории Львовской области.
В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник находился на территории Украины незаконно. Ранее он был депортирован из Турции в Молдову в связи с подозрением в причастности к деятельности международной террористической организации "Исламское государство".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В трех жителей Киевщины изъяли арсенал оружия
Среди прочего установлено, что преступник разыскивается Управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Таджикистан за совершение преступлений, предусмотренных ст. 401-1 (незаконное вовлечение и участие граждан Республики Таджикистан и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств) и ч. 2 ст 179-2 (финансирование преступлений террористического характера) Уголовного кодекса Республики Таджикистан.
Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, вчера в железнодорожном пункте контроля "Конотоп" пограничники Сумского отряда обнаружили товар военного назначения, который перемещался через государственную границу Украины с сокрытием от контроля.