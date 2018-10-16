У поїзді "Київ-Москва" виявлено 5 оптичних прицілів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Учора у залізничному пункті контролю "Конотоп" прикордонники Сумського загону виявили товар військового призначення, який переміщувався через державний кордон України з приховуванням від контролю. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Під час перевірки одного з вагонів потяга "Київ-Москва", в конструктивних особливостях пасажирського купе, прикордонний наряд виявив 5 оптичних прицілів до зброї", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ зазначили, що виявлені приціли вилучені. Наразі триває встановлення їх власника.
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Нагадаємо, електромеханік поїзда "Москва-Кишинів" намагався приховано перевезти через кордон 50 банок червоної ікри.