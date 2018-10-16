В поезде "Киев-Москва" обнаружено 5 оптических прицелов

"Во время проверки одного из вагонов поезда "Киев-Москва", в конструктивных особенностях пассажирского купе, пограничный наряд обнаружил 5 оптических прицелов к оружию", - говорится в сообщении.



В ГПСУ отметили, что обнаруженные прицелы изъяты. Сейчас продолжается установка их владельца.



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Напомним, электромеханик поезда "Москва-Кишинев" пытался скрыто перевезти через границу 50 банок красной икры.