В поезде "Киев-Москва" обнаружено 5 оптических прицелов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Вчера в железнодорожном пункте контроля "Конотоп" пограничники Сумского отряда обнаружили товар военного назначения, который перемещался через государственную границу Украины с сокрытием от контроля. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Во время проверки одного из вагонов поезда "Киев-Москва", в конструктивных особенностях пассажирского купе, пограничный наряд обнаружил 5 оптических прицелов к оружию", - говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что обнаруженные прицелы изъяты. Сейчас продолжается установка их владельца.
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Напомним, электромеханик поезда "Москва-Кишинев" пытался скрыто перевезти через границу 50 банок красной икры.