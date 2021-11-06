Киевлянина будут судить за изготовление фейовых тестов на COVID-19 и дипломов об образовании

Цитата

“За процессуального руководства прокуроров Деснянской окружной прокуратуры г. Киева завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении киевлянина по факту подделки справок о прохождении гражданами тестов на Covid-19, дипломов об образовании и других официальных документов (ч. 1 ст.199, ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Расследованием установлено, что обвиняемый занимался изготовлением поддельных отрицательных результатов ПЦР тестов на Covid-19 и дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов. Заказы он получал через сеть Интернет, а готовые документы отправлял клиентам по почте.

Во время обысков по месту работы и жительства киевлянина обнаружено и изъято значительное количество справок об отрицательных результатах ПЦР тестов, официальные печати медицинских лабораторий, дипломы с элементами голографической защиты, ноутбуки, содержащие сведения о общении с клиентами, образцы дипломов и программных средств для их изготовления, 15 мобильных телефонов с перепиской с заказчиками, одноразовые сим-карты, рабочий блокнот с черновыми записями, значительное количество образцов голограмм, а также оборудование, с помощью которого изготавливались поддельные официальные документы.

Добавим

В Украине уже уволили трех врачей, которые подделывали сертификаты о вакцинации. Еще трем врачам объявлен выговор.



Также правоохранители разоблачили группу лиц, которые ежемесячно производили около тысячи сертификатов о вакцинации от COVID-19 и почти две тысячи отрицательных ПЦР-тестов. Стоимость одного сертификата составляла 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест стоил 600 гривен.