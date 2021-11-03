Група осіб щомісяця виготовляла більше тисячі фейкових свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

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“Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно зі співробітниками СБУ викрили групу осіб у виготовленні фіктивних документів щодо проходження тесту на COVID-19 та міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. Документування діяльності зловмисників відбувалося за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що правоохоронці встановили, що фігуранти підшукували “клієнтів” на території Львівської та Запорізької областей.

“Один міжнародний сертифікат коштував 40 євро, а негативний ПЛР-тест — 600 гривень. Підроблені COVID-документи „ділки“ відправляли „клієнтам“ через поштові відділення, а грошові кошти отримували на власні банківські картки”, — зазначається в повідомленні.

В МВС повідомляють, що 2 листопада правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів у місті Львів.

“При проведенні слідчих дій слідчі та оперативники виявили і вилучили підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, бланки негативних ПЛР-тестів, чорнову бухгалтерію. Крім того, вилучені інші підроблені документи: запрошення на роботу за кордоном та довідки для державних органів влади. Також поліцейські вилучили поліграфічне обладнання, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку”, — інформує МВС.

Під час слідства правоохоронці встановили, що учасники угрупування щомісяця виготовляли близько тисячі сертифікатів про вакцинацію та майже дві тисячі негативних ПЛР-тестів.

“Така протиправна діяльність приносила їм дохід на суму понад 3 млн гривень”, — зазначили в МВС.

Окрім того, слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 1 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Доповнення

1 листопада повідомлялося, що в Україні через підроблення COVID-документів вже розпочато 1065 кримінальних проваджень, з яких 80 щодо працівників медичних закладів.

Нагадаємо, народні депутати прийняли за основу законопроект № 6084, яким передбачається посилення відповідальності за підробку COVID-документів.