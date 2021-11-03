Група осіб щомісяця виготовляла більше тисячі фейкових свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40111 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 68744 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 67785 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 70302 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 81238 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 63451 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60837 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 130786 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83504 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 235495 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
78%
Популярнi новини

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 29627 перегляди

Шмигаль назвав "червоні лінії" України в переговорах зі США щодо угоди про надра

9 квітня, 18:08 • 9924 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 12260 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 13163 перегляди

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 8878 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 98906 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 130782 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 235493 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 410763 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 402053 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18600 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24634 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25446 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27270 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77538 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Група осіб щомісяця виготовляла більше тисячі фейкових свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

Київ • УНН

 • 15323 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Правоохоронці викрили групу осіб, які щомісяця виготовляли близько тисячі сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 та майже дві тисячі негативних ПЛР-тестів. Вартість одного сертифікату складала 40 євро, а негативний ПЛР-тест коштував 600 гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС.

Група осіб щомісяця виготовляла більше тисячі фейкових свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

Цитата

“Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно зі співробітниками СБУ викрили групу осіб у виготовленні фіктивних документів щодо проходження тесту на COVID-19 та міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. Документування діяльності зловмисників відбувалося за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що правоохоронці встановили, що фігуранти підшукували “клієнтів” на території Львівської та Запорізької областей.

“Один міжнародний сертифікат коштував 40 євро, а негативний ПЛР-тест — 600 гривень. Підроблені COVID-документи „ділки“ відправляли „клієнтам“ через поштові відділення, а грошові кошти отримували на власні банківські картки”, — зазначається в повідомленні.

В МВС повідомляють, що 2 листопада правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів у місті Львів.

“При проведенні слідчих дій слідчі та оперативники виявили і вилучили підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, бланки негативних ПЛР-тестів, чорнову бухгалтерію. Крім того, вилучені інші підроблені документи: запрошення на роботу за кордоном та довідки для державних органів влади. Також поліцейські вилучили поліграфічне обладнання, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку”, — інформує МВС.

Під час слідства правоохоронці встановили, що учасники угрупування щомісяця виготовляли близько тисячі сертифікатів про вакцинацію та майже дві тисячі негативних ПЛР-тестів.

“Така протиправна діяльність приносила їм дохід на суму понад 3 млн гривень”, — зазначили в МВС.

Окрім того, слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 1 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Доповнення

1 листопада повідомлялося, що в Україні через підроблення COVID-документів вже розпочато 1065 кримінальних проваджень, з яких 80 щодо працівників медичних закладів.

Нагадаємо, народні депутати прийняли за основу законопроект № 6084, яким передбачається посилення відповідальності за підробку COVID-документів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.76
Bitcoin
$82,201.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,135.91
Ethereum
$1,632.93