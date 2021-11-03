Группа лиц ежемесячно изготавливала более тысячи фейковых свидетельств о вакцинации от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили группу лиц, которые ежемесячно изготавливали около тысячи сертификатов о вакцинации от COVID-19 и почти две тысячи негативных ПЦР-тестов. Стоимость одного сертификата составляла 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест стоил 600 гривен. Об этомУНН сообщает со ссылкой на МВД.
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“Следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с сотрудниками СБУ разоблачили группу лиц в изготовлении фиктивных документов о прохождении теста на COVID-19 и международных свидетельств о вакцинации от COVID-19. Документирование деятельности злоумышленников происходило под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что правоохранители установили, что фигуранты подыскивали “клиентов” на территории Львовской и Запорожской областей.
“Один международный сертификат стоил 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест — 600 гривен. Поддельные „COVID-документы“ отправляли „клиентам“ через почтовые отделения, а денежные средства получали на собственные банковские карты”, — отмечается в сообщении.
В МВД сообщают, что 2 ноября правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов в городе Львов.
“При проведении следственных действий следователи и оперативники обнаружили и изъяли поддельные международные свидетельства о вакцинации от COVID-19, бланки отрицательных ПЦР-тестов, черновую бухгалтерию. Кроме того, изъяты другие поддельные документы: приглашение на работу за рубежом и справки для государственных органов власти. Также полицейские изъяли полиграфическое оборудование, компьютерную технику и средства связи”, — информирует МВД.
Во время следствия правоохранители установили, что участники группировки ежемесячно изготавливали около тысячи сертификатов о вакцинации и почти две тысячи отрицательных ПЦР-тестов.
“Такая противоправная деятельность приносила им доход на сумму более 3 млн гривен”, — отметили в МВД.
Кроме того, следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существуют в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 1 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.
Дополнения
1 ноября сообщалось, что в Украине из-за подделки COVID-документов уже начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений.
Напомним, народные депутаты приняли за основу законопроект № 6084, которым предусматривается усиление ответственности за подделку COVID-документов.