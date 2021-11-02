Рада зробила крок до посилення покарання за підробку COVID-документів

Деталі

Законопроектом передбачається запровадження штрафу від 17 тис. до 34 тис. гривень або обмеження волі до 2 років за використовування підроблених COVID-документів.

Зокрема, за внесення підробки COVID-документів медичними працівниками пропонується введення штрафу від 34 тис. до 68 тис. гривень або укладання на строк до 2 років;

Також за підробку COVID-документів з метою збуту та збуту фальшивих документів штраф від 85 тис. до 170 тис. гривень або висновок до 3 років.

Нагадаємо

1 листопала Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

Доповнення

В Україні через підроблення COVID-документів вже розпочато 1065 кримінальних проваджень, з яких 80 щодо працівників медичних закладів.



Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,5 мільйона людей. При цьому загалом зробили майже 18 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - 273 тисячі, більшість - понад 200 тисяч - першою дозою.