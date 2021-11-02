Рада сделала шаг к ужесточению наказания за подделку COVID-документов

Детали

Законопроектом предусматривается введение штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. гривен или ограничение свободы до 2 лет за использование поддельных COVID-документов.

В частности, за внесение подделки COVID-документов медицинскими работниками предлагается введение штрафа от 34 тыс. до 68 тысяч гривен или заключение на срок до 2 лет;

Также за подделку COVID-документов с целью сбыта и сбыта фальшивых документов штраф от 85 тыс. до 170 тыс. гривен или заключение до 3 лет.

Напомним

1 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал ужесточение ответственности за подделку Covid-документов.

Дополнения

В Украине из-за подделки COVID-документов уже начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений.



Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,5 миллиона человек. При этом в целом сделали почти 18 миллионов прививок, за последние сутки из которых - 273 тысячи, большинство - более 200 тысяч - первой дозой.