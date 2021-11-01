Комітет Ради підтримав посилення покарання за підробку Covid-сертифікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав посилення відповідальності за підробку Covid-документів. Про це у Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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Відзначимо, що Комітет рекомендував народним депутатам схвалити за основу законопроєкт 6084.
Цей законопроект передбачає:
- за використання підроблених COVID-документів запроваджується штраф від 17 000 до 34 000 гривень або обмеження волі до 2 років;
- за внесення підробки COVID-документів медиком штрафу від 34 000 до 68 000 гривень або укладання на строк до 2 років;
- за підробку COVID-документів з метою збуту та збуту фальшивих документів штраф від 85 000 до 170 000 гривень або висновок до 3 років.
Нагадаємо
В Україні через підроблення COVID-документів вже розпочато 1065 кримінальних проваджень, з яких 80 щодо працівників медичних закладів.