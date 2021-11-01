Комітет Ради підтримав посилення покарання за підробку Covid-сертифікатів

Деталі

Відзначимо, що Комітет рекомендував народним депутатам схвалити за основу законопроєкт 6084.

Цей законопроект передбачає:

- за використання підроблених COVID-документів запроваджується штраф від 17 000 до 34 000 гривень або обмеження волі до 2 років;

- за внесення підробки COVID-документів медиком штрафу від 34 000 до 68 000 гривень або укладання на строк до 2 років;

- за підробку COVID-документів з метою збуту та збуту фальшивих документів штраф від 85 000 до 170 000 гривень або висновок до 3 років.

Нагадаємо

В Україні через підроблення COVID-документів вже розпочато 1065 кримінальних проваджень, з яких 80 щодо працівників медичних закладів.