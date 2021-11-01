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Комитет Рады поддержал ужесточение наказания за подделку Covid-сертификатов

Киев • УНН

 • 13614 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал усиление ответственности за подделку Covid-документов. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Комитет Рады поддержал ужесточение наказания за подделку Covid-сертификатов

Детали

Отметим, что Комитет рекомендовал народным депутатам принять за основу законопроект 6084.

Этот законопроект предусматривает:
- за использования поддельных COVID-документов вводится штраф от 17 000 до 34 000 гривен или ограничение свободы до 2 лет;
- за внесение подделки COVID-документов медиком штрафа от 34 000 до 68 000 гривен или заключение на срок до 2 лет;
- за подделку COVID-документов с целью сбыта и сбыта фальшивых документов штраф от 85 000 до 170 000 гривен или заключение до 3 лет.

Напомним

В Украине за подлог COVID-документов уже начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении сотрудников медицинских учреждений.

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