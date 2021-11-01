Комитет Рады поддержал ужесточение наказания за подделку Covid-сертификатов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал усиление ответственности за подделку Covid-документов. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Отметим, что Комитет рекомендовал народным депутатам принять за основу законопроект 6084.
Этот законопроект предусматривает:
- за использования поддельных COVID-документов вводится штраф от 17 000 до 34 000 гривен или ограничение свободы до 2 лет;
- за внесение подделки COVID-документов медиком штрафа от 34 000 до 68 000 гривен или заключение на срок до 2 лет;
- за подделку COVID-документов с целью сбыта и сбыта фальшивых документов штраф от 85 000 до 170 000 гривен или заключение до 3 лет.
Напомним
В Украине за подлог COVID-документов уже начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении сотрудников медицинских учреждений.