Комитет Рады поддержал ужесточение наказания за подделку Covid-сертификатов

Детали

Отметим, что Комитет рекомендовал народным депутатам принять за основу законопроект 6084.

Этот законопроект предусматривает:

- за использования поддельных COVID-документов вводится штраф от 17 000 до 34 000 гривен или ограничение свободы до 2 лет;

- за внесение подделки COVID-документов медиком штрафа от 34 000 до 68 000 гривен или заключение на срок до 2 лет;

- за подделку COVID-документов с целью сбыта и сбыта фальшивых документов штраф от 85 000 до 170 000 гривен или заключение до 3 лет.

Напомним

В Украине за подлог COVID-документов уже начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении сотрудников медицинских учреждений.