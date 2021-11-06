Киянина судитимуть за виготовлення фейкових тестів на COVID-19 та дипломів про освіту

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“За процесуального керівництва прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно киянина за фактом підроблення довідок про проходження громадянами тестів на Covid-19, дипломів про освіту та інших офіційних документів (ч. 1 ст.199, ч. 1, 3 ст. 358 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений займався виготовленням підроблених негативних результатів ПЛР тестів на Covid-19 та дипломів про освіту з використанням голографічних захисних елементів. Замовлення він отримував через мережу Інтернет, а готові документи відправляв клієнтам поштою.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання киянина виявлено та вилучено значну кількість довідок про негативні результати ПЛР тестів, офіційні печатки медичних лабораторій, дипломи з елементами голографічного захисту, ноутбуки, що містять відомості про спілкування з клієнтами, зразки дипломів та програмних засобів для їх виготовлення, 15 мобільних телефонів із листуванням з замовниками, одноразові сім-картки, робочий блокнот з чорновими записами, значну кількість зразків голограм, а також обладнання, за допомогою якого виготовлялись підроблені офіційні документи.

Додамо

В Україні вже звільнили трьох лікарів, які підробляли сертифікати про вакцинацію. Ще трьом лікарям оголошено догану.



Також правоохоронці викрили групу осіб, які щомісяця виготовляли близько тисячі сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 та майже дві тисячі негативних ПЛР-тестів. Вартість одного сертифікату складала 40 євро, а негативний ПЛР-тест коштував 600 гривень.