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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Киянина судитимуть за виготовлення фейкових тестів на COVID-19 та дипломів про освіту

Київ • УНН

 • 19177 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Києві викрили громадянина, який займався виготовленням підроблених тестів на коронавірус, та дипломів про освіту. Його справу скеровано до суду. Інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Киянина судитимуть за виготовлення фейкових тестів на COVID-19 та дипломів про освіту

Цитата

“За процесуального керівництва прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно киянина за фактом підроблення довідок про проходження громадянами тестів на Covid-19, дипломів про освіту та інших офіційних документів (ч. 1 ст.199, ч. 1, 3 ст. 358 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений займався виготовленням підроблених негативних результатів ПЛР тестів на Covid-19 та дипломів про освіту з використанням голографічних захисних елементів. Замовлення він отримував через мережу Інтернет, а готові документи відправляв клієнтам поштою.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання киянина виявлено та вилучено значну кількість довідок про негативні результати ПЛР тестів, офіційні печатки медичних лабораторій, дипломи з елементами голографічного захисту, ноутбуки, що містять відомості про спілкування з клієнтами, зразки дипломів та програмних засобів для їх виготовлення, 15 мобільних телефонів із листуванням з замовниками, одноразові сім-картки, робочий блокнот з чорновими записами, значну кількість зразків голограм, а також обладнання, за допомогою якого виготовлялись підроблені офіційні документи.

Додамо

В Україні вже звільнили трьох лікарів, які підробляли сертифікати про вакцинацію. Ще трьом лікарям оголошено догану.

Також правоохоронці викрили групу осіб, які щомісяця виготовляли близько тисячі сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 та майже дві тисячі негативних ПЛР-тестів. Вартість одного сертифікату складала 40 євро, а негативний ПЛР-тест коштував 600 гривень.

Українські Національні Новини

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