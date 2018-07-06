Киевлянина привлекли к суду за самострой на горе Юрковица
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Киевлянин, захвативший земельный участок на горе Юрковица, предстал перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
“Киевской местной прокуратурой № 10 направлен в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего киевлянина, который захватил земельный участок в охраняемой зоне и начал там строительство частного дома”, — говорится в сообщении.
Установлено, что злоумышленник с целью реализации преступного плана, направленного на самовольное занятие земельного участка по ул. А. Шмидта, расположенной в пределах памятника национального значения — "Городище и могильник IX-XIII вв. на Лысый горе (Юрковица)" и внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, использовал поддельное решение одного из районных судов г. Киева, и в дальнейшем с привлечением подставных лиц зарегистрировал право собственности на дом, как будто расположен на этом участке.
Достоверно зная, что на указанной земле жилой дом отсутствует, злоумышленник совершил на спорном участке самовольное строительство.
По результатам предварительного расследования действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст. 197-1 (самовольное строительство сооружений на самовольно занятом земельном участке в охранных зонах), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (пособничество в подделке официального документа, совершенные по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).
Кроме того, прокурором в уголовном производстве заявлен иск об освобождении самовольно занятого земельного участка и взыскании с подозреваемого материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму свыше 200 тыс. uрн.
Напомним, Бугский лиман вернули в государственную собственность.