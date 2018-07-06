Киянина притягли до суду за самобуд на горі Юрковиця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Киянин, який захопив земельну ділянку на горі Юрковиця, постав перед судом. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Київською місцевою прокуратурою № 10 спрямовано до суду обвинувальний акт стосовно 56-річного киянина, який захопив земельну ділянку в охоронюваній зоні та розпочав там будівництво приватного будинку”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що зловмисник з метою реалізації злочинного плану, направленого на самовільне заняття земельної ділянки по вул. О. Шмідта, що розташована в межах пам’ятки національного значення — “Городище і могильник ІХ-ХІІІ ст. на Лисий горі (Юрковиця)” та внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, використав підроблене рішення одного з районних судів м. Києва, та у подальшому із залученням підставних осіб зареєстрував право власності на будинок, начебто розташований на цій ділянці.
Достовірно знаючи, що на вказаній землі житловий будинок відсутній, зловмисник здійснив на спірній ділянці самочинне будівництво.
За результатами досудового розслідування дії чоловіка кваліфіковано за ч.4 ст. 197-1 (самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронних зонах), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (пособництво у підробленні офіційного документа, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).
Крім того, прокурором у кримінальному провадженні заявлено позов про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки та стягнення з підозрюваного матеріальної шкоди, заподіяної злочином, на суму понад 200 тис. грн.
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