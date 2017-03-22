Киевлянин отравился угарным газом из-за подгорания пищи на плите
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В результате подгорания пищи на газовой плите пострадал человек в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Киеве в Facebook, передает УНН.
Сообщение о том, что на верхнем этаже 12-этажного жилого дома по проспекту Василия Порика слышен запах гари, спасатели получили 21 марта в 17:13.
На месте происшествия спасатели обнаружили, что резкий запах гари можно слышать у одной из квартир на 12-м этаже.
С помощью бензореза пожарные попали в квартиру и при разведке спасли мужчину 1976 г.р., которого вынесли на свежий воздух и передали работникам медицинской службы с признаками отравления угарным газом.
Как оказалось, причиной задымления было подгорания пищи на газовой плите.
Напомним, в Киеве горел завод.