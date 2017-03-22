Киянин отруївся чадним газом через підгоряння їжі на плиті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У результаті підгоряння їжі на газовій плиті постраждав чоловік у столиці. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Києві у Facebook, передає УНН.
Повідомлення про те, що на верхньому поверсі 12-поверхового житловому будинку по проспекту Василя Порика чути запах гарі, рятувальники отримали 21 березня о 17:13.
На місці події рятувальники виявили, що різкий запах гарі чути біля одної із квартир на 12-му поверсі.
За допомогою бензорізу вогнеборці потрапили до квартири та під час розвідки врятували чоловіка 1976 року, якого винесли на свіже повітря та передали працівникам медичної служби з ознаками отруєння чадним газом.
Як виявилось, причиною задимлення було підгоряння їжі на газовій плиті.
Нагадаємо, у Києві горів завод.