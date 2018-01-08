Киевляне призвали местные власти потратить 47 млн ​​гривен не на флагшток, а на лечение онкобольных детей

"Выделенные средства 47,5 млн грн на установление флагштоке в 2018 году направить в Национальный Институт рака для лечения онкобольных детей. Сохранение украинской нации - более важная цель нашего общества. Достаточно посетить онкобольницу и пообщаться с больными (и не только с детьми)" , - говорится в тексте петиции.

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Петиция была зарегистрирована 2 января 2017 и собрала пока 47 подписей. В случае петиция наберет 10 тыс. Подписей, документ рассмотрит Киевсовет.

Как сообщал УНН, власти Киева заложила в проект городского бюджета на 2018 51 млн гривен на строительство флагштоке в одномук из музеев Киева.