Кияни закликали місцеву владу витратити 47 млн гривень не на флагшток, а на лікування онкохворих дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Кияни звернулися до Київської міської ради з проханням направити кошти, що були виділені на побудову флагштоку, на лікування онкохворих дітей. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради, передає УНН.
"Виділені кошти 47,5 млн грн на встановлення флагштоку в 2018 році направити в Національний Інститут раку для лікування онкохворих дітей. Збереження української нації - більш важлива мета нашого суспільства. Достатньо відвідати онкозаклад та поспілкуватися з хворими (і не лише з дітьми)", - йдеться у тексті петиції.
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Петиція була зареєстрована 2 січня 2017 року і зібрала наразі 47 підписів. У разі петиція набере 10 тис. підписів, документ розгляне Київрада.
Як повідомляв УНН, влада Києва заклала у проект міського бюджету на 2018 рік 51 мільйон гривень на побудову флагштоку в одномук з музеїв Києва.