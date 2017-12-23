Киевляне призвали местные власти отправить всех бездомных собак в приют

"Бездомные собаки часто объединяются в стаи и становятся агрессивными к прохожим, охраняя захваченную территорию. Особенно часто агрессивность проявляется именно в зимний период. Это явление опасно для здоровья и даже жизни граждан, особенно детей: в легких случаях может приводить к психическим травмам, фобий, а в тяжелых - до увечья, а иногда и смерти. Именно поэтому требуем отловить всех бездомных собак и отправить их в соответствующие учреждения (приюты) или, по возможности, найти им новых хозяев", - говорится в тексте петиции.

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Автором петиции выступил Константин Морозов.

"При отсутствии достаточного количества свободных мест в имеющихся приютах, построить новые в достаточном количестве (в пределах города или за городом)", - добавил К.Морозов.

Петиция была зарегистрирована 8 мая 2017 и собрала пока 36 подписей из 10 тыс. необходимых.

Напомним, в столичной мэрии заявили, что в городе стало меньше бездомных собак.