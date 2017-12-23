Кияни закликали місцеву владу відправити всіх бездомних собак до притулку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кияни зареєстрували петицію на сайті Київської міської ради з проханням відловити всіх бездомних собак та відправити їх до притулків, передає УНН з посиланням на сайт КМР.
"Бездомні собаки часто гуртуються в стаї і стають агресивними до перехожих, охороняючи захоплену територію. Особливо часто агресивність проявляється саме в зимовий період. Це явище є небезпечним для здоров'я та навіть життя громадян, особливо дітей: у легких випадках може призводити до психічних травм, фобій, а у важких - до каліцтва, а інколи й смерті.
Саме тому вимагаємо відловити всіх бездомних собак та відправити їх до відповідних установ (притулків) або, при можливості, знайти їм нових господарів", - йдеться у тексті петиції.
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Автором петиції виступив Костянтин Морозов.
"За відсутності достатньої кількості вільних місць у наявних притулках, побудувати нові в достатній кількості (в межах міста або поза містом)", - додав К.Морозов.
Петиція була зареєстрована 8 травня 2017 року і зібрала наразі 36 підписів із 10 тис. необхідних.
Нагадаємо, у столичній мерії заявили, що в місті стало менше безпритульних собак.