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Киевляне рассказали сколько они готовы потратить на новогодние праздники

Киев • УНН

 • 23128 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Жители столицы рассказали корреспондентам УНН, сколько денег они готовы потратить на новогодний стол, подарки и украшения для елки.

Киевляне рассказали сколько они готовы потратить на новогодние праздники

“Я не знаю, сколько мы потратим, в зависимости от того сколько наедим”, — отметил один из опрашиваемых, добавив, что елка в него искусственная и приобретенная еще в прошлом году.

“Мы готовы потратить достаточно, чтобы праздник удался”, — сказала семья из Киева. Также они отметили, что елку купили в этом году раньше, хотя и она обошлась вдвое дороже.

Также отметим, что многие киевляне принципиально в этом году не покупают елку, а игрушки у них остались еще от бабушек.

Жители столицы отмечают, что цены поднялись в 2-3 раза на все: как на подарки, так и на продукты к праздничному столу, но шутят, что аппетит приходит во время еды.

Напомним, что 19 декабря в Киеве зажгли огни на главной елке.

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