Киевляне рассказали сколько они готовы потратить на новогодние праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Жители столицы рассказали корреспондентам УНН, сколько денег они готовы потратить на новогодний стол, подарки и украшения для елки.
“Я не знаю, сколько мы потратим, в зависимости от того сколько наедим”, — отметил один из опрашиваемых, добавив, что елка в него искусственная и приобретенная еще в прошлом году.
“Мы готовы потратить достаточно, чтобы праздник удался”, — сказала семья из Киева. Также они отметили, что елку купили в этом году раньше, хотя и она обошлась вдвое дороже.
Также отметим, что многие киевляне принципиально в этом году не покупают елку, а игрушки у них остались еще от бабушек.
Жители столицы отмечают, что цены поднялись в 2-3 раза на все: как на подарки, так и на продукты к праздничному столу, но шутят, что аппетит приходит во время еды.
Напомним, что 19 декабря в Киеве зажгли огни на главной елке.