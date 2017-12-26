Кияни розповіли скільки вони готові витратити на новорічні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Жителі столиці розповіли кореспондентам УНН,скільки грошей вони готові витратити на новорічний стіл, подарунки та прикраси для ялинки.
“Я не знаю, скільки ми витратимо, в залежності від того скільки наїмо”, — зазначив один з опитуваних, додавши, що ялинка у нього штучна і придбана ще у минулому році.
“Ми готові витратити досить, щоб свято вдалося”, — сказала сім’я Києва. Також вони відзначили, що ялинку купили цього року раніше, хоч і вона обійшлася удвічі дорожче.
Також зазначимо, що багато киян принципово в цьому році не купують ялинку, а іграшки у них залишились ще від бабусь.
Жителі столиці зазначають, що ціни піднялися в 2-3 рази на все: як на подарунки, так і на продукти до святкового столу, але жартують, що апетит приходить під час їжі.
Нагадаємо, що 19 грудня у Києві засвітили вогні на головній ялинці.