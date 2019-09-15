Киевляне просят почистить столичные реки

"Реки города Киева Днепр, Десна, Десенка не чистятся от водорослей и мели в течение многих лет. Ранее (20 лет назад) они чистились ежегодно. За эти годы, берега рек заросли до такой степени, что не только зайти искупаться и рыбу половить нельзя, а даже проезжая мимо рек, просто противно и стыдно перед гостями города за бесхозяйственность и равнодушие к жемчужине Киева и его гордость ... Предлагаю начиная с этого года начать чистить дно рек города Киева, их берега и заливы", - говорится в тексте петиции.

Петиция размещена на сайте с 1 июля этого года и набрала 375 подписей с 10 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще 13 дней.

Напомним, как сообщили в столичном водоканале, в случае загрязнения воды в Днепре, на очистные сооружения Днепровской водопроводной станции будет подаваться вода из Десны.