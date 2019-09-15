Кияни просять почистити столичні річки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Мера Києва Віталія Кличка просять почистити від водоростей та мілини річки Дніпро, Десна та Десенка і продовжувати це робити на постійній основі. Про це передає УНН із посиланням на сайт КМДА де і розміщена петиція №8954.
“Річки міста Києва Дніпро, Десна, Десенка не чистяться від водоростей та мілини протягом багатьох років. Раніше (20 років тому) вони чистились щороку. За ці роки, берега річок заросли до такого ступеню, що не тільки зайти покупатись та рибу половити не можна, а навіть проїжджаючи мимо річок, просто гидко та соромно перед гостями міста за безгосподарність та байдужість до перлини міста Києва та його гордість...Пропоную починаючи з цього року почати чистити дно річок міста Києва, їх береги та затоки”, — йдеться в тексті петиції.
Петиція розміщена на сайті від 1 липня цього року і набрала 375 підписів з 10 000 потрібних. Збір підписів триватиме ще 13 днів.
Нагадаємо, як повідомили у столичному водоканалі, у випадку забруднення води у Дніпрі, на очисні споруди Дніпровської водопровідної станції буде подаватися вода з Десни.