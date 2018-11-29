Киевляне из-за масштабной аварии остались без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Жители нескольких районов столицы из-за аварии остались без водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба АО “АК” Киивворводоканал" на странице в Facebook, передает УНН.
“Внимание! Диспетчерская служба „Киевводоканала“ 1581 информирует. По состоянию на 16:00 29 ноября ремонтные бригады „Киевводоканала“ работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской службой”, — говорится в сообщении.
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Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки.
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В “Киевводоканале” извинения за временные неудобства и просят обращаться за справками в диспетчерскую службу “Киевводоканала” — 15-81,