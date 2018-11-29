Кияни через масштабну аварію залишились без води

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Жителі декількох районів столиці через аварію залишились без водопостачання. Про це повідомила прес-служба ПрАТ “АК “Київводоканал” на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Увага! Диспетчерська служба „Київводоканалу“ 1581 інформує. Станом на 16:00 29-го листопада ремонтні бригади „Київводоканалу“ працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською службою”, — йдеться у повідомленні.

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Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • пров. Квітучий,4, 6, 8, 10;
  • вул. Тургенєвська, з 3 по 9;
  • вул. Олеся Гончара, 88А;
  • вул. Шота Руставелі, 1, 3;
  • вул. Басейна, 12;
  • вул. Левандовська, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7/11;
  • вул. Редутна, 38, 40, 42, 44;
  • вул. Олександра Бестужева, 36, 38, 40/18, 47, 49, 51, 53, 55, 57/16;
  • вул. Римського-Корсакова з 1 по 20;
  • вул. Козацька, 17, 19, 20;
  • пров. Щоглівський, 2, 3, 5, 6;
  • вул. Газопровідна, 2;
  • вул. Щусєва, 19/11;
  • вул. Приозерна, 6А;
  • вул. Миколи Закревського, 45А;
  • вул. Гната Хоткевича, 7;
  • вул. Малинська;
  • вул. Миколи Ушакова, 8, 10, 34, 34А;
  • вул. Шепетівська, з 1 по 10;
  • вул. Шевченка, з 149 по 193;
  • вул. Левка Мацієвича, 5;
  • вул. Миколи Лукаша, 40, 44А, 48;
  • вул. Василя Липківського, 35А;
  • вул. Стадіонна, 13.

    • Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба.

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    У “Київводоканалі” перепрошують за тимчасові незручності та просять звертатися за довідками до Диспетчерської служби “Київводоканалу” — 15-81, (044) 200-73-01.

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