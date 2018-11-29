Кияни через масштабну аварію залишились без води
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Жителі декількох районів столиці через аварію залишились без водопостачання. Про це повідомила прес-служба ПрАТ “АК “Київводоканал” на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Увага! Диспетчерська служба „Київводоканалу“ 1581 інформує. Станом на 16:00 29-го листопада ремонтні бригади „Київводоканалу“ працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською службою”, — йдеться у повідомленні.
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Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба.
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У “Київводоканалі” перепрошують за тимчасові незручності та просять звертатися за довідками до Диспетчерської служби “Київводоканалу” — 15-81,