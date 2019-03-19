Киевлян предупредили про мокрый снег

"В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 6-11 ° тепла", - сообщили УНН.

Синоптики подчеркнули, что 21-22 марта в Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 21 марта от 2 ° тепла до 3 ° мороза, 22 марта 0-5 ° тепла; днем 7-12 ° тепла. 23-24 марта преимущественно без осадков. Температура ночью 0-5 ° тепла, днем 9-14 ° тепла.



Как сообщал УНН, в последующие трое суток без существенных осадков, лишь ближайшей ночью в большинстве северных, центральных областей и в Карпатском регионе, в четверг и пятницу в восточной части небольшой дождь, местами с мокрым снегом.