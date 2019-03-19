Киян попередили про мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Завтра у Києві мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла", - повідомили УНН.
Синоптики підкреслили, що 21-22 березня на Київщині мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 21 березня від 2° тепла до 3° морозу, 22 березня 0-5° тепла; вдень 7-12° тепла. 23- 24 березня переважно без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла.
Як повідомляв УНН, в наступні три доби без істотних опадів, лише найближчої ночі у більшості північних, центральних областей та в Карпатському регіоні, в четвер та п'ятницю у східній частині невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.