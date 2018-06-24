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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Киевлян предупредили об изменениях маршрутов трех троллейбусов

Киевлян предупредили об изменениях маршрутов трех троллейбусов

Киев  •  УНН

 • 15423 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В ночь на 25 июня троллейбусы № 27, 30 будут ходить по измененным маршрутам, а троллейбус № 25 вообще в это время не будет перевозить пассажиров. Об этом сообщили в “Киевпастрансе”, передает УНН.

"С 23 часов 24 июня до 6 часов 25 июня 2018 года вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов 25, 27, 30 в связи с незаконченными работами "Киевавтодора" по капитальному ремонту дорожного покрытия ул. Елены Телиги на участке от ул. Ольжича к просп. Степана Бандеры", - говорится в сообщении.

Последние отправления в рейс по своим маршрутам:

  • троллейбусов № 25 от ст. м. Почайна: 22:58; 22:52, от ул. Свободы 22:05; 22:22;
  • троллейбусов № 27 от ж/д ст. Киев-Волынский: 21:41; 21:47, от ст. м. Почайна: 22:28; 22:38;
  • троллейбусов № 30 от Кадетского Гая: 22:00; 22:20, от ул. Милославская: 22:00; 22:20.

С 23 до 6 часов троллейбусы будут ходить по следующим маршрутам:

  • Маршрут № 27 "Железнодорожная станция "Киев-Волынский" - станция метро" Дорогожичи";
  • Маршрут № 30 "Ул. Милославская - железнодорожная станция "Зенит"; "Ул. Кадетский Гай - станция метро "Дорогожичи";
  • Маршрут № 25 закрывается.

Заезды и выезды троллейбусов скорректируют.

Напомним, в связи с мероприятиями ко Дню молодежи 24 июня частично перекрыли ул. Владимирскую.

Ранее сообщалось, что 24 июня из-за массовых мероприятия могут ограничить вход для пассажиров четырех станций метро.

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